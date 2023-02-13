الإثنين 13 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل يروج الحشيش بالشرقية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوط، بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش، وحيازة سلاح نارى بدون في القضية رقم 4915 لسنة 2022 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

كانت اأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات سرية لرئيس مكافحة مخدرات بلبيس، عن اتجار "عابد. ح" مقيم  العاشر من رمضان، فى المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الحشيش، المخدر بقصد الاتجار والتربح بمدينة العاشر من رمضان.

 وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه فى كمين أعد له بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وعثر بحوزته على 33 قطعة من مخدر الحشيش وسلاح نارى بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، تم التحفظ على المتهم  والمضبوطات.

وبمواجهته بحيازة المواد المخدرة أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح،  وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

محكمة جنايات الزقازيق عاطل السجن المشدد الحشيش سلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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