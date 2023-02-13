القبض على 4 مواطنين هاربين من أحكام قضائية بكفر الشيخ

ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ، القبض على 4 مواطنين هاربين من أحكام متعددة، خلال حملة أمنية مكبرة، تحت مساعد وزير الداخلية، ومدير الأمن.

ألقت الحملة القبض على "إ.إ"، فلاح، ومقيم في بندر سيدي سالم، ومطلوب لتنفيذ 25 حكمًا قضائيا، و21 حكما جزئيا، و4 أحكام مستأنف، و"أ.م"، عامل، ومقيم في بندر سيدي سالم، ومطلوب لتنفيذ 60 حكمًا قضائيًا منها 35 جزئياً، و25 مستأنفاً.

و"ح.م"، ومقيم بمركز فوه، ومطلوب لتنفيذ 35 حكمًا قضائيًا، منها 27 جزئياً، و8 أحكام مستأنفة،، و"ك.م" مقيم بمركز كفر الشيخ مطلوب لتنفيذ 25 حكمًا قضائيًا، منهم 20 جزئيًا، و5 أحكام مستأنفة.

يأتي ذلك، في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.