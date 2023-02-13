الإثنين 13 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 فى حوادث مرورية بطريقي الفيوم والإسكندرية

اسعاف
اسعاف

أصيب مواطن بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوي وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الفيوم الصحراوي يفيد بوجود حادث تصادم، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

 بينما أصيب مواطنين في حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين الي المستشفى. 

 وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق إسكندرية الصحراوي وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف. 

وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نتج عن الحادث إصابة شخصين،  جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مواطن المصاب غرفة عمليات شرطة النجدة طريق الفيوم الصحراوى اسكندرية الصحراوي غرقة عمليات النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر باقية على عهد فلسطين

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب فى 12 مليون جنيه

أمريكا تنصح مواطنيها بمغادرة روسيا على الفور

«الكهرباء» توقف إصدار العقود الإضافية لشراء المهمات

مباحث كوم أمبو تباشر تحقيقاتها لفك لغز العثور على جثتين

تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين باصابة شابين بجروح قطعية ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإخوان.. إلى أين؟

جمال-أسعد

الأسعار ياحكومة

محمد العسيري

وبينا ميعاد.. السر فى البساطة

محمود خليل

محمد على و«النظرة المصالحية» للدين

ماجد حبته

استشراف حكومات المستقبل

أحمد الصغير

ارتباك المصطلحات السياسية عن نُظم الحكم عند المصريين!

د هند جاد

سرقة أطفالنا.. دون عقاب

ماجد حبته

برلمانات العرب وأمنهم الغذائى

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تحذر من تبعات قرار إسرائيل «شرعنة» بؤر استيطانية فى الأراضى المحتلة

الخارجية الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلى تصعيد خطير يهدد بتفجير ساحة الصراع

الاتحاد الأوروبى يدين قتل المستوطنين الإسرائيليين شابا فلسطينيا ويدعو للتحقيق