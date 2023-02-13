إصابة 3 فى حوادث مرورية بطريقي الفيوم والإسكندرية

أصيب مواطن بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوي وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الفيوم الصحراوي يفيد بوجود حادث تصادم، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

بينما أصيب مواطنين في حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين الي المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق إسكندرية الصحراوي وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نتج عن الحادث إصابة شخصين، جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.