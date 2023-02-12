المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات بقرية أبوحزام بقنا

أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي، الأحد، حكمًا يقضي بمعاقبة عامل لاتهامه بالاتجار في الحشيش بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف وعضوية المستشارين مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط "علي.م.و" 19 عامًا، عامل ومقيم بقرية أبوحزام بنجع حمادي، بتهمة الاتجار في الحشيش المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، فتم إحالة القضية المقيدة برقم 2243 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.