إخماد حريق شب فى شقة بالإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريق فى شقة بالدور الأول علوى، بمنطقة الدبابات دائرة مركز الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

البداية بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ حريق بشقة بالدور الأول علوى بمنطقة الدبابات دائرة مركز الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، ورجحت المعاينة الأولية للشقة أن سبب الحريق هو ماس كهربائى.

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.