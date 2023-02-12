الأحد 12 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالرابط والخطوات.. كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

الكشف الطبي لكارت
الكشف الطبي لكارت

بطاقة الخدمات المتكاملة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأصحاب الهمم في مصر، والمقدر عددهم حسب التعداد الأخير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بنحو 10.8 مليون نسمة وحسب ما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الاجتماعي قد أصدرت أكثر من مليون كارت خدمات متكاملة في السنين القليلة الماضية.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويتصدر البحث عن الكشف الطبي والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة كونها من أولويات الكثير من أصحاب الهمم، إذ يسعوا  إلى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو سيارة خاصة مجهزة بأسعار مخفضة تيسيرًا لحياتهم، لذا يبحثون عن كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين، لتحديد وقت إجراء الكشف الطبي الذي يؤهلهم للقبول من عدمه، أو تحديد نسبة الإعاقة.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

بالرابط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لأصحاب الهمم 

وفي إطار الخدمات اليومية التي يقدمها "الدستور" للقراء بصفة يومية نستعرض في التقرير التالي: رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لأصحاب الهمم  للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو السيارات المجهزة، وفق موقع المجالس الطبية لوزارة الصحة.

فئات معفاة من الكشف الطبي

وهناك بعض الفئات معفاة تمامًا من إجراء الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهم كالآتي:

- فاقدي السمع التام.

- الأقزام من طول 140 سم فأقل، بعد سن البلوغ.

- الشلل الدماغي.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

-  الشلل الرباعي والشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- أصحاب الإعاقات المتعددة.

- كف البصر.

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

- البتر متعدد الأطراف، أو المبتروين في طرف واحد يد أو قدم.

كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

التعامل بعد الكشف الطبي لذوي الهمم

  • في حالة ظهور جملة "بيانات أساسية": يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين في الصفحة لإجراء الكشف الطبي.
  • في حالة ظهور "غير مستوفي الأوراق": يجب تجهيز الأبحاث والأشعات التي طلبتها منك اللجنة، وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي.
  • والحالة الثالثة ظهور كلمة "تم الكشف": وهو ما يعني أنه جارى مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل.
  • الحالة الرابعة إعادة عرض: وفي هذا الموقف يجب الذهاب إلى اللجنة الطبية التى أجريت الكشف الطبى بها، لاستكمال بعض الفحوصات على المتقدم وإعادة التقييم.
  • مرتجع إلى اللجنة: يجب على الحالة الذهاب إلى اللجنة التي قامت بإجراء الكشف الطبي بها، لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.
  • الاحتمال الأخير أن يظهر "تم تحويل الطلب للتضامن" وفيها يتم إرسال التقارير الطبية الخاصة بالحالة إلى وزارة التضامن الاجتماعى، والذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك لاستكمال الإجراءات.
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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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