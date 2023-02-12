بالرابط والخطوات.. كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأصحاب الهمم في مصر، والمقدر عددهم حسب التعداد الأخير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بنحو 10.8 مليون نسمة وحسب ما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الاجتماعي قد أصدرت أكثر من مليون كارت خدمات متكاملة في السنين القليلة الماضية.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويتصدر البحث عن الكشف الطبي والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة كونها من أولويات الكثير من أصحاب الهمم، إذ يسعوا إلى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو سيارة خاصة مجهزة بأسعار مخفضة تيسيرًا لحياتهم، لذا يبحثون عن كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين، لتحديد وقت إجراء الكشف الطبي الذي يؤهلهم للقبول من عدمه، أو تحديد نسبة الإعاقة.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لأصحاب الهمم

وفي إطار الخدمات اليومية التي يقدمها "الدستور" للقراء بصفة يومية نستعرض في التقرير التالي: رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لأصحاب الهمم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو السيارات المجهزة، وفق موقع المجالس الطبية لوزارة الصحة.

فئات معفاة من الكشف الطبي

وهناك بعض الفئات معفاة تمامًا من إجراء الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهم كالآتي:

- فاقدي السمع التام.

- الأقزام من طول 140 سم فأقل، بعد سن البلوغ.

- الشلل الدماغي.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- الشلل الرباعي والشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- أصحاب الإعاقات المتعددة.

- كف البصر.

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

- البتر متعدد الأطراف، أو المبتروين في طرف واحد يد أو قدم.

كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

على الراغبين في الاستعلام عن موعد الكشف الطبي، يجب الدخول إلى موقع المجالس الطبية لوزارة الصحة والسكان من هنــــــــــــا.

إدخال الرقم القومي للمستعلم.

كلمة المرور.

الضغط على خانة بحث.

ال تعامل بعد الكشف الطبي لذوي الهمم