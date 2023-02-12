الأحد 12 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ربة منزل صدمت قطار بإحدى قرى فرشوط بقنا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

اصطدم  قطار بربة منزل ، مما أسفر عنها إصابتها إصابة بالغة  أمام قرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا.

كان تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة سيدة صدمها قطار أمام قرية رفاعة في مركز فرشوط، وتبين إصابة  سيدة في الخمسينيات من عمرها، ببتر فى الساق، من بمركز أبوتشت، صدمها قطار أمام قرية رفاعة في مركز فرشوط.

 وتم نقل المصابة إلى مستشفى فرشوط المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

قطار بربة منزل مركز فرشوط محافظة قن اللواء مدير أمن قنا غرفة العمليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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