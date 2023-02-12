إصابة ربة منزل صدمت قطار بإحدى قرى فرشوط بقنا

اصطدم قطار بربة منزل ، مما أسفر عنها إصابتها إصابة بالغة أمام قرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا.

كان تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة سيدة صدمها قطار أمام قرية رفاعة في مركز فرشوط، وتبين إصابة سيدة في الخمسينيات من عمرها، ببتر فى الساق، من بمركز أبوتشت، صدمها قطار أمام قرية رفاعة في مركز فرشوط.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى فرشوط المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.