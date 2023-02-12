حبس المتهم بسرقة حقائب السيدات في الوايلي 4 أيام

أمرت نيابة الوايلي الجزئية، اليوم الأحد، حبس المتهم بسرقة حقائب السيدات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تبلغ لقسم شرطة الوايلى من ربة منزل أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول، مبلغ مالى ولاذ بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديده وتبين أنه، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزته كل المسروقات المستولى عليها.



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.. وأضاف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.



واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط كل المسروقات المستولى عليها، ومبلغ مالى من متحصلات الواقعة الأخيرة.



وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية باستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهمنه بالسرقة.



جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.