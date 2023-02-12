الأحد 12 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بشبين القناطر

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات بنها، بمعاقبة عاطل السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في الهيروين بشبين القناطر في محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد حسن خطاب، ومحمود مجدى عبدالمقصود، ووكيل النيابة مصطفى إسماعيل، وأمين سر كمال جاويش، وعيد عبدالصادق عويس.

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "ا . ح"، عاطل، مقيم دائرة مركز شبين القناطر، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخيرة طلقة خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وحيازة سلاح ناري وذخائر وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

محكمة جنايات بنها السجن المؤبد عاطل المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب مركز شبين القناطر

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وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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