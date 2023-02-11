السبت 11 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 مواطنين في تصادم سيارتين بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 7 مواطنين في تصادم سيارتين ملاكي على طريق "ديرب نجم- الزقازيق" بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى  مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق" ديرب نجم- الزقازيق" وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، نتيجة التخطي الخاطى، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص إصابات متعددة وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الأولية، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية وتحرير محضر بالواقعة.

حادث تصادم ديرب نجم- الزقازيق الشرقية الاسعافات الأولية العلاج اللازم الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

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