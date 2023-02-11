إصابة 7 مواطنين في تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 7 مواطنين في تصادم سيارتين ملاكي على طريق "ديرب نجم- الزقازيق" بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق" ديرب نجم- الزقازيق" وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، نتيجة التخطي الخاطى، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص إصابات متعددة وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الأولية، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية وتحرير محضر بالواقعة.