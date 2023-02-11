اليوم.. «النقض» تنظر طعن فتاة «تيك توك» موكا حجازي على حكم حبسها سنة

تصدر محكمة النقض، اليوم السبت، الحكم فى الطعن المقدم من فتاة "تيك توك" موكا حجازي، على حبسها لمدة سنة؛ لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب.

كانت قد أيدت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازى لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، والإعلان عن نفسها بالإغراء، وكشفت التحقيقات عن ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال وبدون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات، وضبط شخص معها يساعدها فى نشر وتصوير الفيديوهات.

وواجهت "موكا" اتهامات بخدش الحياء العام والتحريض على الرذيلة وممارستها، وصدر قرار بإيداعها دار رعاية وعرضها على الطب الشرعي، والتحفظ على فيديوهاتها وعرضها على لجنة لفحصها.

وأيدت محكمة أحداث الطفل حبس نانسى أيمن المعروفة بـ"موكا حجازي" سنة على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب.