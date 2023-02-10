دياز: لا نهدف لتقديم أداء جيد أمام ريال مدريد فقط.. نرغب فى التتويج بالمونديال

أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي، أن فريقه يهدف لتحقيق لقب كأس العالم للأندية، ولن يكتفي بتقديم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد.

موعد مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية

أما عن موعد مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية، فتُقام- غدا- في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية، في نهائي البطولة.

وتُنقل البطولة على شبكة قنوات SSC السعودية وتطبيق شاهد، بشكل مفتوح ومجاني لكافة المشاهدين.

المؤتمر الصحفي لـ رامون دياز مدرب الهلال قبل مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية

وقال دياز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لاعبو الهلال في جاهزية عالية للمباراة، نمتلك خطا هجوميا قويا بإمكانه التسجيل في شباك ريال مدريد".

وعن عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما لصفوف ريال مدريد بعد التعافي من الإصابة وإمكانية خوض اللقاء، قال: "بنزيما لاعب رائع. وضعت خططا مختلفة سواء لعب أم لا، وذلك من أجل إغلاق المساحات على هجوم ريال مدريد".

كما أعرب دياز عن امتنانه للجماهير المغربية التي دعمت الفريق خلال المباراة الماضية أمام فلامنجو، فضلًا عن الترحاب الذي تحظى به بعثة الهلال، مشددًا على ثقته في أن الجماهير المغربية ستدعم فريقه في النهائي.

وأردف: “هدفنا أن يفوز الهلال على ريال مدريد والتتويج بكأس العالم للأندية".

واختتم: "لاعبو الهلال يتمتعون بكل القدرات والذكاء والتحلي بالانضباط الخططي، الذي سيكون بوابة الفوز وتحقيق اللقب".

وتأهل الهلال السعودي لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، في دور نصف النهائي.

فيما تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية بانتصاره على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.