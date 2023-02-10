الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزراء نقل دول الاتحاد من أجل المتوسط يجددون دعمهم لتطوير نظام نقل آمن ومستدام

الاتحاد من أجل المتوسط
الاتحاد من أجل المتوسط

جدد وزراء النقل بدول الاتحاد من أجل المتوسط، دعمهم السياسي الجماعي المستمر لتطوير نظام نقل آمن ومستدام وفعال ومتصل قائم على قواعد ومعايير النقل المنسقة، ويعمل كشبكة نقل متكاملة متعددة الوسائط عبر منطقة المتوسط.

وشدد الوزراء - في الإعلان الصادر عن المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول النقل، والذي عقد بمدينة برشلونة (حيث مقر الاتحاد) - على أهمية الربط بين دول جنوب المتوسط ببعضها البعض وكذلك بالاتحاد الأوروبي وإفريقيا وآسيا.

ويوفر الإعلان الوزاري بشأن النقل، والتقرير التقييمي لخطة عمل النقل الإقليمي 2014-2020 وخطة عمل النقل الإقليمي الجديدة 2021-2027 المعتمدة في المؤتمر الوزاري، زخمًا سياسيًا جماعيًا لهذه الأهداف الرئيسية، بينما تعمل المنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط الخاصة بالربط بشبكات النقل، وكذلك المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، كإطار فعال للحوار وتبادل الخبرات.

ورحب الوزراء بالعمل المنجز، مقرين بالتقدم المحرز لتحقيق أهداف التعاون الأورومتوسطي في هذا القطاع، على النحو المحدد في المؤتمر الوزاري السابق حول النقل في عام 2013، حيث شددوا أيضًا على أهمية حشد الأموال المتاحة بشكل منسق وتمكين أنظمة النقل المستدامة من التكيف مع تغير المناخ.

وأوصى الإعلان الوزاري المشترك، بمواصلة التعاون الإقليمي في مجال النقل في البحري والبري والجوي، بجانب شبكة الربط في منطقة المتوسط.

ترأس المؤتمر الوزاري الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط المشكلة من الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في شخص المفوضة الأوروبية للنقل أدينا فليان، والأردن ممثلاً من قبل وزير النقل ماهر حمدي أبو السمن، وبحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل.

وقالت مفوضة النقل بالمفوضية الأوروبية، أدينا فاليان - في كلمتها - إن اعتماد الإعلان الوزاري وخطة عمل النقل الإقليمي الجديدة تمثل خطوة رئيسية للدفع بالتعاون في مجال النقل في منطقة المتوسط، مضيفة أن الإجراءات المشتركة المتفق عليها خلال الاجتماع في إطار الاتحاد من أجل المتوسط مهمة للغاية.

وتابعت أن العمل المشترك يوفر المعالم الأساسية لخارطة الطريق عام 2027 والتي من شأنها تطوير نظام نقل متوسطي آمن ومستدام وفعال ومتصل، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم استراتيجيات النقل الوطنية لشركائه المتوسطيين فضلاً عن دعمه للتعاون الإقليمي في هذا المجال.

من جانبه، قال وزير النقل الأردني، ماهر حمدي أبو السمن إن هذا الإعلان الوزاري المهم يؤكد استمرارية الالتزام بمخرجات واستنتاجات المؤتمر الوزاري السابق الذي عقد في بروكسل عام 2013، ويقدم رؤية واضحة للتنمية المستدامة والمتكاملة لقطاعات النقل المختلفة من خلال تنفيذ خطة العمل الإقليمية وشبكة الربط المتوسطية للنقل.

من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، أن الاتحاد يسعى للمساعدة في تطوير نظام نقل متكامل وفعال ومستدام ومرن، وأكثر شمولاً في المنطقة، وصولاً إلى هدف تعزيز وتعميق التكامل الإقليمي.

واعتبر أن هذا المؤتمر الوزاري يوفر مزيدًا من الزخم السياسي الجماعي والدعم لهذه الأهداف الرئيسية، ويشجع على استمرار هذا التعاون الإيجابي المتعدد الأطراف في مجال النقل، على المستويين الفني والسياسي.

وتوقع الأمين العام أن تطلق خطة العمل الجديدة للنقل الإقليمي العنان لإمكانات كبيرة من شأنها دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

الاتحاد من أجل المتوسط الاتحاد الأوروبي التكيف مع تغير المناخ المؤتمر الوزارى الثانى للاتحاد من أجل المتوسط النقل المستدامة تبادل الخبرات وزير النقل وزراء النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

مفاجآت فى تشكيل الزمالك الرسمى أمام شباب بلوزداد بدورى أبطال إفريقيا

«الموسيقيين» توضح حقيقة بطلان انتخابات النقابة الأخيرة

«الصحة»: الدفع بـ18 سيارة إسعاف لموقع انهيار عقار دمنهور

مقتل وإصابة 6 فى خصومة ثأرية بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

دونها الرقاب

د.كريمة الحفناوى

فلسطين.. والنصر للشعوب

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين فى حادث الدهس بالقدس

استشهاد منفذ عملية الدهس فى القدس المحتلة

عملية دهس فى القدس.. مقتل إسرائيلى وإصابة 7 آخرين