الجمعة 10 فبراير 2023
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سياسي

برلماني: رسائل الرئيس خلال افتتاح «سايلو فودز» قوية وكاشفة للداخل والخارج

النائب حازم عويان
النائب حازم عويان

ثمن النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب رسائل الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فودز للمنتجات الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية، والتي شملت التأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لمدة 6 أشهر، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، تقطع الطريق على من يروج الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الثانية من مدينة سايلو فودز المنتجات الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية والتي تشمل 7 مصانع جديدة، تعكس حرصه على توطين الصناعة  لتوفير الأمن الغذائي للمصريين وتوفير فرص عمل للشباب وأيضا توفير العملة الصعبة.

كما أوضح النائب حازم عويان، أن مجمع سايلو فودز نجح في تحقيق أرقام قياسية عالمية، حصل من خلالها على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد توزيع 600 مليون وجبة مدرسية خلال العام الدراسي الماضي وهذا يعد انجاز كبير في ظل الأزمة العالمية الراهنة.
وثمن عويان حديث الرئيس السيسي كذلك عن العلاقة مع الأشقاء، وأن مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن، وأن علاقاتنا رشيدة ومتزنة مع الجميع وخاصة الأشقاء، وأن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع فى الداخل والخارج.

النائب حازم عويان رسائل الرئيس السيسي مدينة سايلو فودز الظروف الاقتصادية أرقام قياسية

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