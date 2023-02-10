إقبال كبير على زيارة معالم بورسعيد السياحية والحضارية

استقبلت محافظة بورسعيد اليوم، الآلاف من الزائرين من المحافظات خلال العطلة الأسبوعية، للاستمتاع بالمعالم الحضارية والجمالية للمحافظة، التي اكتسبت مؤخرًا شهرة واسعة على مستوى الجمهورية.

بورسعيد تستقبل الآلاف من الزائرين

وزار العديد من المواطنين وأتوبيسات رحلات اليوم الواحد جبال الملح وقضاء وقت ممتع عليها، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحي، فيما أعرب الزوار عن إعجابهم الشديد بجبال الملح في مدينة بورفؤاد والتي تتميز بكونها جبالا كبيرة، ذات لون أبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي.

بورسعيد تستقبل الآلاف من الزائرين

وتفقد المواطنون خلال زيارتهم مدينة بورسعيد عددا من المعالم والمناطق الأثرية والسياحية ببورسعيد، كما شملت جولتهم زيارة ساحة الشهداء "ميدان المسلة" ضمن جولة تفقدية موسعة بشوارع مدينة بورسعيد، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الرائعة بالمحافظة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية المميزة مع حمام السلام الذي يرفرف في أنحاء ساحة الشهداء، معربين عن سعادتهم البالغة بزيارة معالم مدينة بورسعيد وخاصة ساحة الشهداء، ورؤية ظاهرة تجمع الحمام في الميدان، كما أشادوا بحسن الاستقبال والترحيب من جانب أبناء بورسعيد منذ وصولهم أرض بورسعيد، وأكدوا على إعجابهم الشديد بمحافظة بورسعيد والتي تعد بمثابة مدينة أوربية على أرض مصرية، وتجمع الحضارة والتاريخ والرقي والجمال.

بورسعيد تستقبل الآلاف من الزائرين

ووسط ترحيب واستقبال ابناء بورسعيد وعلى صوت أنغام السمسمية، استقبلت سوق السمك الجديدة بحي العرب، الآلاف من الزائرين، وتناول البعض المأكولات البحرية المميزة بالسوق الجديدة، بينما اشترى الآخرون الأسماك المتنوعة ذات الأسعار المميزة، معربين عن إعجابهم بهذا الصرح المتميز على أرض بورسعيد.

بورسعيد تستقبل الآلاف من الزائرين

وداخل حديقة فريال التاريخية، اليوم الجمعة، شهدت إقبالًا كبيرًا من الزائرين سواء من أبناء المحافظة أو زائرى بورسعيد من المحافظات المجاورة، وذلك بعد أن أصبحت مزارًا سياحيًا وترفيهيا ومقصدا للزائرين من خارج المحافظة بعدما تم رفع كفاءتها وتطويرها على أعلى مستوى بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة الشاهدة على أعمال حفر قناة السويس وغيرها من الأحداث التاريخية فى تاريخ بورسعيد.

بورسعيد تستقبل الآلاف من الزائرين

وأشاد عدد من الزائرين بالمستوى الحضارى والجمالى لحديقة فريال، فيما أكد أبناء المحافظة منهم على التغيير الجذرى الذى شهدته الحديقة بعد أن تم تطويرها وتهيئتها لتكون ملتقى ترفيهى وثقافى للمواطنين، وأكد عدد من زائرى الحديقة من المحافظات المجاورة أن حديقة فريال أصبحت مقصدا للزائرين ضمن الأماكن الشهيرة التى تتميز بها بورسعيد سياحيا وذلك بعد أن تم تداول صور الحديقة على نطاق واسع وإشادة الجميع بها.

بورسعيد تستقبل الآلاف من الزائرين

كما شهد "مول الملابس المستعملة الجديد" بوسط المدينة في حي العرب، إقبال العديد من زوار بورسعيد وأبنائها، والذي صمم على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية وأصبح منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواقا عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة في الطرق والمحاور، ما يجعل مجمع الأسواق بالعرب يمثل داون تاون مدينة بورسعيد.

بورسعيد تستقبل الآلاف من الزائرين

بورسعيد تستقبل الآلاف من الزائرين

بورسعيد تستقبل الآلاف من الزائرين

بورسعيد تستقبل الآلاف من الزائرين

بورسعيد تستقبل الآلاف من الزائرين

بورسعيد تستقبل الآلاف من الزائرين

بورسعيد تستقبل الآلاف من الزائرين

بورسعيد تستقبل الآلاف من الزائرين