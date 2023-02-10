بمشاركة 20 ألف طفل.. برامج للتوعية عن المخدرات فى مدارس المناطق المطورة

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يتم تنفيذ أنشطة توعوية مخصصة لطلاب المدارس ومرتادي مراكز الشباب بالمناطق المطورة، حيث تم تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية وتعديل السلوك "اختر حياتك" على مدار العام الماضي، بمشاركة ما يقرب من 20 ألف طفل، كذلك تنفيذ فعاليات جماهيرية "ترفيهية ورياضية" عن أضرار المخدرات استفاد منها ما يقرب من 30 ألف مستفيد.

وأضاف عثمان أن الأنشطة تضمنت ماراثونات للجري والدراجات ومباريات كرة القدم، بالإضافة الى تنفيذ برنامج "الحركة بركة" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ويهدف إلى تفعيل دور الرياضة في نشر الوعي بمشكلة المخدرات، أيضا تنفيذ سلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية عن أضرار التدخين والإدمان بشكل جذاب.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، كذلك تنفيذ عدد 25 إعلان طرق بأماكن مميزة بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، دوري رياضي "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة أبناء المناطق المطورة “بديلة العشوائيات”، ضمن البرامج التوعوية التي ينفذها الصندوق، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان.

وشارك في الدوري الرياضي 12 فريق كرة قدم من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، في أعمار تتراوح بين 14 و20 عاما بمناطق "حي الأسمرات وحدائق أكتوبر، والمحروسة وأهالينا واسطبل عنتر وبشاير الخير والخيالة"، وتم تكريم الفريق الفائز وتسليمه كأس البطولة والميداليات.

