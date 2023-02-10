الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«علاج الإدمان» يتوسع في تنفيذ البرامج التوعوية بالمناطق المطورة

الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه جارى التوسع في تنفيذ البرامج التوعوية فى المناطق المطورة بديلة العشوائيات، موضحا انه تم إطلاق دوري رياضي بهدف تعظيم دور الرياضة في مواجهة المشكلات، لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة  التوعوية تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مناطق خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بالمناطق المطورة بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

وأكد عثمان أنه على مدار عام 2022 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 18 ألف و761  مريض إدمان "جدد ومتابعة" بهده المناطق وتمثلت هذه الخدمات فى المشورة والدعم النفسى والعلاج والتأهيل للمتعافين لمنع الانتكاسة، بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، كذلك تنفيذ ورش حكى للأطفال و تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها فى البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان وتنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية.

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، دوري رياضي "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة أبناء المناطق المطورة “بديلة العشوائيات”، ضمن البرامج التوعوية التي ينفذها الصندوق، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

 
 

الاكتشاف المبكر الإدمان والتعاطي اكتشاف المواهب التضامن الاجتماعي البرامج التوعوية الدكتور عمرو عثمان الخدمات العلاجية

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