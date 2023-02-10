الفستق بـ260 جنيهًا والسودانى بـ40.. أسعار ياميش رمضان فى السيدة زينب

توافد عدد من المواطنين على سوق الياميش بمنطقة السيدة زينب التابعة لمحافظة القاهرة، لشراء احتياجاتهم من ياميش رمضان، وفي هذا السياق رصدت" الدستور" أسعار الياميش داخل السوق المخصص له، بجوار مسجد السيدة زينب، صباح اليوم الجمعة.

- تاجر ياميش: الأسعار زادت عن العام الماضي بنسبة 20%



في هذا السياق قال عبدالرحيم محمد، أحد تجار الياميش، في سوق الياميش، بحي السيدة زينب التابع لمحافظة القاهرة، لـ"الدستور" ، إن الأسعار زادت عن العام الماضي بشكل كبير، إلا أن نسبة الزيادة تتراوح ما بين 10 لـ 20 %، متوقعًا أن تزيد الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.





وتابع أن هذه الزيادة جاءت بسبب ارتفاع تكلفة الياميش، منوهًا إلى أن هناك بعض التجار رفعوا الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 40 لـ50%، إلا أن المواطنين اعتبروا أنها غالية للغاية".





- أسعار ياميش رمضان فى سوق السيدة زينب لعام 2023



جاءت أسعار ياميش رمضان في سوق السيدة زينب لعام 2023، على النحو التالي:



-الكيلو الواحد من البلح يبدأ من 15، ويصل لـ40 جنيها.



-الزبيب البلدي 75 جنيها، والمستورد بـ90 جنيها.



-جوز الهند المجروش 95 جنيها للكيلو الواحد.





-جوز الهند الناعم بـ80 جنيها للكيلو الواحد.



- قمر الدين يبدأ من 20 جنيها، ويصل لـ50 جنيها.



- السوداني المقشر فيصل سعر الكيلو الواحد لـ40 جنيها.



-البندق المحمص بـ200 جنيه للكيلو الواحد.



- بندق مقشر وصل سعره لـ260 جنيها للكيلو الواحد.



- سعر الكيلو الواحد من اللوز يصل لـ220 جنيها.



- سعر الكيلو الواحد من عين الجمل 280 جنيها.





- سعر الكيلو الواحد من الفستق يصل لـ260 جنيها.



- سعر الكيلو الواحد من المشمشية السوري 158 جنيها.



- سعر الكيلو الواحد من المشمشية التركي 165 جنيها.



- كيلو القراصيا يتراوح ما بين 150 لـ180 جنيها.



- الكيلو الواحد من التمر الهندي الكامل لـ100 جنيه.



- الكيلو الواحد من التمر الهندي المجروش بـ50 جنيها.