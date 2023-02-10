الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة والد الفنان شريف إدريس

شريف إدريس
شريف إدريس

حدد الفنان شريف إدريس موعد ومكان جنازة والده، الذي توفى اليوم، عقب صراع مع المرض.

وكتب إدريس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن صلاة الجنازة تقام عقب صلاة عصر اليوم الجمعة، من مسجد البشير بامتداد شارع ولي العهد بحدائق القبة، فيما لم يعلن عن موعد ومكان العزاء حتى اللحظة.

وكان شريف إدريس، أعلن صباح اليوم، عن وفاة والده، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الوفاة، والاكتفاء بقوله «أبويا مات»، وتفاعل معه عدد من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني والإعلامي والذين حرصوا على مواساته والشد من أزره أبرزهم الفنان أحمد صلاح السعدني، عصام السقا، علاء مرسي، أحمد التهامي، مراد مكرم، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي.

الفنان أحمد صلاح السعدني الفنان شريف إدريس التواصل الإجتماعى فيس بوك الدكتور عمرو الليثي أحمد صلاح السعدني أحمد التهامي

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