الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإسماعيلية تتسلم 46 ألف شتلة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، اصطفاف سيارات تحمل 46 ألف شتلة، وهي الدفعة الأولى من 200 ألف شتلة شجرة مثمرة وخشبية نصيب محافظة الإسماعيلية من البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي. 

 جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء الثلاثة وممثل وزارة الإنتاج الحربي، ومدير جهاز التطوير والتجميل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والمعنية بنشر زراعة الأشجار في محافظات مصر، وفي إطار بروتوكول التعاون المُوَقع بين وزارة التنمية المحلية لتوريد 3.7 مليون شجرة بتكلفة ٨٥ مليون جنيه لعدد من المحافظات من بينها محافظة الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه العالم، تأتي تلك المبادرة الرئاسية لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري  وللأجيال القادمة، مضيفًا بأن الدولة المصرية تبرهن من خلال مبادراتها على حرصها على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتوزيع ال 200ألف شتلة على جميع المراكز والمدن والأحياء والقطاعات المعنية كالتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن والطرق والنقل، لاستغلال كافة المساحات المتاحة في نشر ثقافة الأخضر، مشددًا على أهمية متابعة هذه المبادرة على أرض الواقع ووضع خطط توزيع تتناسب مع نوعية الأشجار (مثمرة - خشبية) والتأكيد على طرق الري السليمة.

وتسلمت المراكز و المدن و الأحياء الأعداد الخاصة بها وبدأت على الفور في زراعة الأشجار ضمن نطاقها،
ففي حي ثالث تم البدء في تنفيذ المبادرة بزراعة 35 شجرة زيتون بطريق فيديكو، على أن يتم استكمال الزراعة في المناطق الأخرى تباعاً.

و في حي أول تم زراعة أشجار في الجزيرة الوسطى أمام جامعة قناة السويس (القديمة) ، تم وضع خطة تشمل مدارس حي أول وكذلك التوعية للطلاب بأهمية الأشجار في البيئة المحيطة بنا.

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