الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مطارات «البحر الأحمر» تستعد لاستقبال 13 ألف سائح اليوم

مطارات البحر الأحمر
مطارات البحر الأحمر

يستقبل مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم الجمعة، رحلات طيران سياحية من مختلف العواصم الأوروبية، لقضاء إجازتهم خلال موسم الشتاء بالمدن الساحلية.

ويستقبل مطاري الغردقة ومرسى علم، على مدار ساعات اليوم الجمعة، قرابة 13 ألف سائح قادمين على متن 88 رحلة طيران من مختلف المطارات الأوروبية.

وكشفت جداول الوصول لمطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، عن وصول 12 ألف سائح خلال اليوم، قادمين على متن 88 رحلة طيران من عدد من المطار الأوربية، حيث تبذل سلطات مطار الغردقة جهودها لتسهيل الإجراءات لسرعة وصول السائحين للفنادق والمنتجعات السياحية.

فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 4 رحلات طيران دولية تقل على متنها قرابة 1000 سائح مختلفالجنسيات، بالإضافة إلى رحلات خاصة، ضمن 82 رحلة طيران استقبلها  المطار بداية من السبت الماضي وحتى اليومالجمعة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من الدول الأوروبية المختلفة للاستمتاع وقضاء إجازاتهم . 

وأوضحت كشوف رحلات الطيران اليومية، وصول 8 رحلات طيران دولية بينهم رحلة من هولندا، و3 رحلات من ألمانيا،بالإضافة إلى 4 رحلات خاصة، وتبين من كشوف رحلات الأسبوعية أن الرحلات البولندية الأكثر وصولا خلال الأسبوعتليها التشيكية والألمانية والإيطالية.

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