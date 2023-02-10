استمرار مواجهة التعديات ومخالفات البناء بمركز ناصر ببني سويف

واصلت الوحدات المحلية في بني سويف، جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتبين من تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة علي يوسف، تنفيذ عدد من الأنشطة والجهود الميدانية بدائرة المركز والتي تمثلت في تنظيم حملة مكثفة تحت إشراف عيد زكي نائب رئيس المدينة، تم خلالها إزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة أكثر من نصف قيراط من الأرض الزراعية بزمام المدينة، وإيقاف حالتي أعمال بناء بدون ترخيص بشارع بور سعيد وشارع جمال عبد الناصر بمشاركة الجهات ذات الصلة.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التصرف في 5 أجولة دقيق مدعم زنة 50 كجم للجوال الواحد، وتجميع أكثر من 100كجم دقيق بالمخابز البلدية، بجانب تحرير 12 محضرًا لمخالفات تموينية بالمخابز البلدية شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف للمستحقين، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن بيانات المخابز ومواعيد العمل بها، وذلك خلال حملة مكثفة نفذتها الإدارة التموينية بالمركز تحت إشراف الوحدة المحلية.

كما تم تنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة تحت إشراف ماجد رمضان نائب رئيس المركز، وقد أسفرت عن رفع 75طن من القمامة بشوارع الإصلاح الزراعي وشارع طراد النيل وشارع النادي الرياضي وشارع السحارة بالشناوية، علاوة على متابعة أعمال النظافة بقرية بني عدي والرياض والزيتون وجمع القمامة من المنازل والتي تقدر بحوالي 6 طن قمامة، وتمهيد وتسوية شارع أبو بكر الصديق وشارع عمر بن الخطاب وشارع الجيش وشارع الترعة الصغيرة، وتمهيد وتسوية منطقة الترعة المردومة بقرية بهبشين.