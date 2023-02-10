الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخطوط الجوية التركية: تنظيم 150 حملة إخلاء من مناطق الزلزال اليوم

تركيا
تركيا

كشفت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، عن عمليات الإخلاء التي ستتم من مناطق الزلزال.

وأعلنت الشركة التركية أنه سيتم تنظيم 150 حملة إخلاء اليوم من مناطق الزلزال، مضيفة أنه سيتم إجلاء أكثر من 125 ألف شخص في 709 رحلات جوية، وذلك وفقا لما نقله موقع تركيا الان قبل قليل.

كما أعلنت الشركة عن قرار هام حول الرحلات الداخلية المحجوزة بين 6 و 28 فبراير، وقالت شركة الخطوط الجوية التركية، في بيان لها، أنه يمكن إجراء تغييرات مجانية على التذاكر واسترداد الأموال للرحلات الداخلية بين 6 و 28 فبراير، بشرط أن يتم ترتيبها في 9 فبراير أو قبله .

وكانت الشركة قد أعلنت، أمس الخميس، عن عزمها إجراء 170 رحلة لنقل من يرغب بالانتقال من منطقة الزلزال إلى ولايات أخرى.

الخطوط الجوية التركية الزلزال الرحلات الداخلية كهرمان تركيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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