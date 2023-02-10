«التضامن» توضح شروط التقديم فى معرض «ديارنا» للحرف اليدوية

كشف صبري عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، شروط التقديم لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد لافتتاح المعرض في منطقة التجمع الخامس، حيث إنه مُقام على نحو 2800 متر، برعاية الوزارة.

وأضاف عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «فتحنا استمارة التقديم للعارضين أو الأسر المنتجة التي ترغب في المشاركة بالمعرض بداية من مساء الثلاثاء، وأهم الشروط هو أن يكون المنتج جيدًا وقادرًا على المنافسة».

وتابع رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي: «من نجد أن منتجه جيد ويرتقي للمنافسة ويعرض ويحقق مبيعات ويشغل أسرًا منتجة، فإننا نختاره من خلال لجنة، كما نراعي تعدد المنتجات ونراعي تمثيل المحافظات كلها، لدينا محافظات متميزة جدا ببعض المنتجات التراثية والحرفية».

وأكد: «لدينا معرض في الأقصر للأثاث والحرف اليدوية، وهناك عارضون يعرضون منتجات متميزة، وحصلنا على تعليمات من الوزيرة لفتح أسواق في كل المحافظات ونحاول تسويق كل المنتجات المصرية، وخاصة الأسر المنتجة لأنها أسر تحتاج إلى دعمنا».