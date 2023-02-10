محافظ القليوبية يتابع المشروعات الخدمية بالقناطر وشبرا الخيمة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بمدينة القناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة، للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة وتسريع وتيرة العمل، وذلك ضمن جولات المحافظ المُتتالية لمتابعة كافة المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ على أرض الواقع، ومتابعة أعمال التطوير ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، والتأكُد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المُتبعة ومعايير الجودة المحددة، بهدف الوصول لأعلى معُدلات الإنجاز ونهو الأعمال في مُدتها المقررة.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال الرصف والتطوير بطريق الحادثة أبوالغيط القناطر الخيرية والمُقسم إلى قطاعين، وقد تم الانتهاء من القطاع الأول بطول (١) كيلو متر من خطة رد الشئ لأصله، وتم تكسير الأسفلت بكامل عرض الطريق وتوريد طبقة الأساس ودمكها بسمك ٢٥ سم، وتم تنفيذ مصارف الأمطار، وجار الاستعداد لرش مادة الـ moc، تمهيدا لوضع الطبعة الرابطة، علاوة على الإنتهاء من صب البلدورات على جانبي القطاع بطول ٥٥٠ مترا، وجار استكمال أعمال البلدورات وأعمال الإنترلوك على تلك الأرصفة.

وفي القطاع الثاني طريق تحت الإنشاء، والذي يبلغ طوله (٤.٣٥٠) كيلو متر ويُنفذ من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وتم الانتهاء من أعمال تكسير الأسفلت بمساحة ٣٥٠٠ متر بكامل العرض وصنفرة السطح وتوريد طبقة الأساس بطول ٥٠٠ متر بكامل عرض الطريق وجار الانتهاء من المرافق وإستكمال توريد طبقة الأساس للمسافة المُتبقية.

تجدُر الإشارة إلى أن الطريق يبلُغ طوله بالكامل (٦) كيلو مترات ومتوسط عرض الطريق ما بين (١٦) مترا وحتى (١٨,٥) متر، ويبدأ من ميدان السلام "كوبري الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية.

وفي السياق ذاته، تابع "الهجان" المرحلة الثالثة والنهائية لأعمال تغطية ترعة الباسوسية القناطر الخيرية، إذ تم الانتهاء من صب البلدورات الخرسانية على جانبي الطريق بطول ٥٠٠ متر، بالإضافة إلى الانتهاء من دمك ٢٥٠٠ متر من طبقه الأساس لتجهيز الطريق والبدء برش مادة الـ moc تمهيداً للطبقة الرابطة يليها مباشرة الطبقة السطحية والنهائية.

ثم استكمل "الهجان" جولته بالتوجه إلى حي غرب شبرا الخيمة ومتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الترعة البولاقية وشارع مستشفى ناصر، بتنفيذ إحدى الشركات وتحت إشراف إدارة الطرق بحي غرب شبرا الخيمة، وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بشارع الترعة البولاقية والذي يبلُغ طوله ٣٠٠متر بعرض ٩ أمتار، وقد تم الإنتهاء من أعمال المرافق بالكامل، وجار الآن إحلال التربة ودمكها وتسوية المناسيب؛ تمهيداً لتوريد طبقة الأساس ثم الطبقة الرابطة يليها السطحية، ثم تابع "المحافظ" الأعمال الجارية في شارع مستشفى ناصر بحي غرب شبرا الخيمة والذي يبلُغ طوله ٤٠٠ متر بعرض ١٢مترا، وتم الانتهاء من توريد طبقة الأساس ودمكها ورفع مطابق الصرف تمهيداً للطبقة الرابطة والسطحية، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال صب البلدورات الخرسانية على جانبي الشارع.

وأكد محافظ القليوبية أثناء جولته على ضرورة رفع معدلات التنفيذ وتكثيف الجهود للانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مُشيراً إلى حرصه على رفع كفاءة الطرق بالمحافظة حسب الخطة الموضوعة للشوارع والطرق الرئيسية، والتى ستُسهم بدورها فى تسهيل حركة المركبات والمواطنين وتحقيق السيولة المرورية، مُشدداً على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات والتواصل المباشر مع الشركات المُنفذة لتذليل العقبات أولاً بأول.