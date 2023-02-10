الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادثين مختلفين بالإسماعيلية

حادثتين
حادثتين

أصيب 5 أشخاص في حادثتين متفرقتين بمحافظة الإسماعيلية، وفق ما ورد في إخطار للواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، من اللواء هنري إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، بوقوع حادث مروري أمام الجامعة القديمة، يفيد بتصادم سيارتين ملاكي.

أسفر الحادث عن ثلاثة مصابين، هم  منى سعيد محمد عبد النبي، 22 سنة، مقيمة مساكن الهيئة نمرة 6، مصابة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالذراع اليسرى، محمد أحمد السيد عبد الرحمن، 20 سنة، مقيم بأرض الجمعيات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فخري فارس فخري لبيب، 20 سنة، مساكن الإعلام، مصاب بجرح 3 سم بالشفة السفلية وكدمات وسحجات متفرقة، تم نقلهم إلي مستشفى المجمع الطبي.

كما ورد بلاغ بوقوع حادث أمام كشري صبحي بقرية نفيشة، عبارة عن تصادم سيارة 9143 ط ص ر (سزوكي) مع 2496 م س ص (بيچو).

وأسفر الحادث عن إصابة  شخصين، هما أحمد رفعت عبد الرحمن أحمد، 19 سنة، مقيم أبو بخيت، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح 4 سم بالجبهة، حسن علي حسن علي، 19 سنة، مقيم بنفيشة، مصاب جروح سطحية متفرقة بالجسم.

تم نقلهم إلى مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

 

 

 

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