الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز جثة صبى مقتولًا داخل أرضٍ زراعية بالإسماعيلية

جثة
جثة

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير المزيد من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة صبي عثر عليها بالأراضى الزراعية بعزبة العرب بوادي الملاك دائرة مركز التل الكبير، وبها عدة إصابات، حيث تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبوخليفة للطوارئ تحت تصرف النيابة العامة. 

البداية بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية يفيد بورود بلاغ مفاده العثور على جثة صبي بالأراضى الزراعية بعزبة العرب بها عدة إصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور على جثة مواطن، مقيم بالصالحية الجديدة محافظة الشرقية وملقاة داخل الأراضى الزراعية وبها عدة إصابات. 

 تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوخليفة للطوارئ؛ للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة. 

الأجهزة الأمنية مركز التل الكبير جثة صبى الأراضي الزراعية النيابة العامة اللواء مساعد وزير الداخلية

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