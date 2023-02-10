الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: ربع الأوكرانيين معرضون للإصابة باضطرابات عقلية خطيرة بسبب الحرب‎‎

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

 قالت منظمة الصحة العالمية، أن ربع سكان أوكرانيا معرضون لخطر الإصابة بمشاكل عقلية حادة بسبب العمليات العسكرية التي شنتها روسيا منذ ما يقرب من عام.
وقال المستشار الخاص للمكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا ميشيل كازاتشكين، في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية ، ليوم الجمعة، "تقدر منظمة الصحة العالمية أنه في هذا الوقت واحد من كل أربعة أشخاص في أوكرانيا معرض لخطر الإصابة بأمراض عقلية شديدة".

وفي وصف زيارته الأخيرة لمدينة دنيبرو الأوكرانية، قال "كازاتشكين"، أنه رأى عشرات الجنود في المستشفى وهم يعانون من “القلق الشديد والمأساوي والاكتئاب والأمراض النفسية”، مضيفا  للصحفيين في جنيف ، "أصبحت الصحة العقلية قضية صحة عامة سائدة في أوكرانيا، مؤكدا أن الحرب وتداعياتها أدت أيضًا إلى "زيادة استخدام المؤثرات العقلية المشروعة وغير المشروعة".

- أكثر من 8.5 مليون أوكراني معرضون لخطر الإصابة باضطرابات عقلية 

وتوقع خبراء في منظمة الصحة العالمية، حسبما أوردت (يوكرينفورم)، أن أكثر من 8.5 مليون أوكراني معرضون لخطر الإصابة باضطرابات عقلية مثل الاكتئاب والإجهاد التالي للصدمة المرتبط بالحرب.

وكانت قد قالت منظمة الصحة العالمية، إن ملاوي تشهد تفشيًا واسع النطاق لمرض الكوليرا، حيث تم الإبلاغ عن حوالي 36 ألفًا و1210 حالات وفاة مرتبطة بها من جميع المقاطعات منذ 3 مارس 2022، ولفتت المنظمة إلى أن هذا هو تفشي الكوليرا الأكثر فتكًا في تاريخ البلاد.

وأوضح تقرير للمنظمة، اليوم الخميس، أن الكوليرا كانت مستوطنة في ملاوي منذ عام 1998 مع الإبلاغ عن فاشيات موسمية خلال موسم الأمطار (من نوفمبر إلى مايو) ولكن امتدت الفاشية الحالية خلال موسم الجفاف أيضًا.

وقالت المنظمة الدولية، إنه في ضوء موسم الأمطار الجاري والانتشار الجغرافي الواسع ومعدل الوفيات المرتفع باستمرار لأكثر من 3%، أعلنت حكومة مالاوي عن تفشي الكوليرا المستمر حالة طوارئ صحية عامة في 5 ديسمبر 2022.

وحذر التقرير، من أن الانتشار الجغرافي والعدد الكبير للحالات المبلغ عنها في البلاد حاليًا، يؤدي إلى إجهاد كل القدرة على الاستجابة لتفشي المرض مما يزيد من مخاطر التأثير الخطير على الصحة العامة.

الصحة العالمية ربع الأوكرانيين معرضون لخطر الإصابة باضطرابات عقلية خطيرة بسبب الحرب‎‎ اضطرابات عقلية خطيرة بسبب الحرب‎‎ منظمة الصحة العالمية

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