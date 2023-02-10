الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تأهل 12 متسابقا بالتقديم التلفزيونى للمرحلة التالية من برنامج «الدوم»

الدوم
الدوم

استطاع 12 متسابقا في فئة التقديم التلفزيون، اجتياز مرحلة تجارب الأداء الكامل، والانتقال لمرحلة جديدة ببرنامج "الدوم".

روان علي من الإسكندرية 

روان علي

إيهاب محي الدين من ألمنيا

ايهاب محي الدين

ياسمين أمين من الغربية

ياسمين أمين

كريم الخولي من الإسكندرية

كريم الخولي

بيشوي دانيال من الأقصر

بيشوي دانيال

دينا وليد من الجيزة 

أحمد عيد من الشرقية 

سارة سامي من الجيزة

أفنان جمال من شمال سيناء

افنان جمال

محمد البحرواي من كفر الشيخ

سارة مجدي من الدقهلية

إنجي عهدي من الفيوم

لجنة التقديم التلفزيوني

اللجنة مكونة من الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن، والدكتور محمد سعيد.

الدوم فئة التقديم التلفزيون تجارب الأداء إيهاب محي الدين ياسمين أمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

استدعاء مايك بينس للاستجواب فى قضية ترامب

أسعار الدواجن والبيض اليوم فى مصر الجمعة 10-2-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا