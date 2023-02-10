تأهل 12 متسابقا بالتقديم التلفزيونى للمرحلة التالية من برنامج «الدوم»
استطاع 12 متسابقا في فئة التقديم التلفزيون، اجتياز مرحلة تجارب الأداء الكامل، والانتقال لمرحلة جديدة ببرنامج "الدوم".
روان علي من الإسكندرية
إيهاب محي الدين من ألمنيا
ياسمين أمين من الغربية
كريم الخولي من الإسكندرية
بيشوي دانيال من الأقصر
دينا وليد من الجيزة
أحمد عيد من الشرقية
سارة سامي من الجيزة
أفنان جمال من شمال سيناء
محمد البحرواي من كفر الشيخ
سارة مجدي من الدقهلية
إنجي عهدي من الفيوم
لجنة التقديم التلفزيوني
اللجنة مكونة من الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن، والدكتور محمد سعيد.