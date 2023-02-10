تأهل 12 متسابقا بالتقديم التلفزيونى للمرحلة التالية من برنامج «الدوم»

استطاع 12 متسابقا في فئة التقديم التلفزيون، اجتياز مرحلة تجارب الأداء الكامل، والانتقال لمرحلة جديدة ببرنامج "الدوم".

روان علي من الإسكندرية

روان علي

إيهاب محي الدين من ألمنيا

ايهاب محي الدين

ياسمين أمين من الغربية

ياسمين أمين

كريم الخولي من الإسكندرية

كريم الخولي

بيشوي دانيال من الأقصر

بيشوي دانيال

دينا وليد من الجيزة

أحمد عيد من الشرقية

سارة سامي من الجيزة

أفنان جمال من شمال سيناء

افنان جمال

محمد البحرواي من كفر الشيخ

سارة مجدي من الدقهلية

إنجي عهدي من الفيوم

لجنة التقديم التلفزيوني

اللجنة مكونة من الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن، والدكتور محمد سعيد.