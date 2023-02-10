الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الدوم» يعرض قصة كفاح همت مصطفى أول إعلامية مصرية تظهر على الشاشة

الإعلامية همت مصطفى
الإعلامية همت مصطفى

قدمت حلقة الليلة من برنامج "الدوم" تقريرًا عن قصة حياة الإعلامية الكبيرة همت مصطفى، أول مذيعة مصرية تظهر على شاشة التلفزيون المصري.

رحلة الإعلامية همت مصطفى

وجاء في التقرير، أن رحلة همت مصطفى بدأت من ميت غمر، وأنها ليست قصة نجاح فقط ولكنها إصرار وتفهم وتعب، وأول سيدة تصل لمكان أصبح حلم الملايين بعدها، وهي أول مذيعة تطل على شاشة التلفزيون.

وكانت الإعلامية الراحلة مختلفة عن بنات جيلها ومهتمة بالثقافة، وكانت تتنظر الجرائد لقراءتها، وخالفت غيرها بدخول التعليم الأساسي، والتحقت بكلية الآداب جامعة الملك فاروق، شاهدها الإذاعي حسن الحديدي، الملقب بـ"الميذيع الدينامو"، ولفت انتباهه صوتها وثقافتها، وقدم لها في الإذاعة، وحققت إنجازًا كبيرًا، وعندما تخرجت من الجامعة أصبحت مذيعة وصارت أحلامها أكبر من بنات جيلها.

وتابع التقرير: أنها بدأت التحضير لإطلاق أول تلفزيون عربي وكانت من المؤسسين، وكانت أول سيدة تخرج على الناس و يروها في التلفزيون؛ لأنهم اعتادوا على صوتها، وقدمت برامج سياسية منها "شط النيل، وخلي بالك"، ومن أهم الحوارات التي قدمتها كانت مع الرئيس السادات، وسافرت السعودية لتغطية موسم الحج، وحفلات أضواء المدينة، كما شغلت منصب رئيسة التلفزيون من مايو 1980م إلى نهاية 1980م، فكلمة مستحيل لم تكن في قاموسها.

برنامج الدوم همت مصطفى قصة حياة رحلة الإعلامية همت مصطفى شاشة التلفزيون

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