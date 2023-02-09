وفاة أردنية متأثرة بالزلزال في مدينة انطاكيا التركية

توفيت سيدة أردنية جراء الزلزال في مدينة أنطاكيا التركية، وفقًا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي، بحسب قناة العربية الإخبارية.

وأكد المجالى أنّ وحدة مركز عمليات الخارجية الأردنية قد تلقت اتصالاً من ذوي مواطنة أردنية مقيمة في مدينة أنطاكيا، مساء الخميس، وأفادوا بأن زوجها أكد وفاة شقيقتهم؛ جراء الزلزال في أنطاكيا.

وأضاف أن وزارة الخارجية الأردنية تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في كل من دمشق وأنقرة، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في كل من الجمهورية العربية السورية،و تركيا، جراء الزلازل التي ضربت البلدين.

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال

وأعلنت وسائل إعلامية محلية في سوريا وتركيا، الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلدين لـ 21 ألف قتيل.

من جهتها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال في تركيا إلى 17134 قتيلًا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، عن وصول عدد قتلى الزلزال المدمر والمصابين إلى 63 ألفا وما زالت الأعداد قابلة للزيادة بالتزامن مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ تحت الأنقاض، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وصرحت السلطات التركية، الأربعاء، بوقوع أكثر من 700 هزة ارتدادية منذ حدوث الزلزال المدمر.

من ناحية أخرى، أعلنت تركيا أنها تواجه كارثة كبرى ضربت منطقة مساحتها ألف كيلو متر مربع، وأنها ستقوم بفتح معبرين حدوديين مع سوريا للمساعدات الإنسانية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، عن إرسال 31 فرقة إنقاذ و5 فرق طبية لتركيا، في الوقت نفسه أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إرسال طائرات بمساعدات طبية لكل من سوريا وتركيا.

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، وصول عدد قتلى الزلزال المدمر إلى والمصابين إلى 63 ألف، وما زالت الأعداد قابلة للزيادة بسبب وُجود العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، وذلك وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وصرحت السلطات التركية، أمس الأربعاء، بوقوع أكثر من 700 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر.