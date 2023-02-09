قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، فريقه للفوز على نظيره الوحدة في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة دوري المحترفين السعودي، دوري روشن، بأربعة أهداف نظيفة.

وسجل رونالدو أهداف فريقه الأربعة في مباراة اليوم، ليرفع رصيده من الأهداف الرسمية بقميص النصر إلى 5 أهداف.

ووصل رونالدو للهدف رقم 503 في مسيرته بمختلف الدوريات التي لعب لها.

وجاء مجموع أهداف رونالدو كالتالي:

311 هدفا في الدوري الإسباني، 103 أهداف فى الدوري الإنجليزي، 81 هدفا فى الدوري الإيطالي، 3 أهداف فى الدوري البرتغالي و5 أهداف في الدوري السعودي.

وشارك رونالدو في التشكيل الأساسي للنصر بمباراة اليوم وأكمل المباراة حتى نهايتها.

وترصد «الدستور» ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام الوحدة بدوري المحترفين السعودي؟

كريستيانو رونالدو لمس الكرة 52 مرة، ومرر 25 كرة صحيحة من أصل 31 بنسبة نجاح وصلت إلى 81%.

خلق رونالدو فرصتين لزملائه للتسجيل، ومرر كرة واحدة لزملائه في الثلث الهجومي لفريقه.

سدد رونالدو 6 كرات على المرمى من أصل 9 تسديدات واعترض الدفاع تسديدة وخرجت أخرى من الملعب، وأهدر فرصة محققة للتسجيل.

أحرز رونالدو 4 أهداف في المباراة، وحاول مراوغة مدافعي الوحدة مرتين ولم ينجح في أي منهما، وأرسل كرة طولية واحدة وجاءت فاشلة.

دخل رونالدو 6 صراعات ثنائية أرضية على الكرة وفاز في 3 منها بنسبة 50%، ودخل 3 صراعات ثنائية هوائية خسرها جميعًا.

ارتكب مدافعو الوحدة 3 أخطاء ضد رونالدو ولم يرتكب أي خطأ.

رونالدو استرد الكرة من لاعبي الوحدة مرتين في المباراة، وفقد الكرة مرة واحدة.

وحصل رونالدو على تقييم 9.7.

كريستيانو رونالدو انضم لصفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الانجليزي.