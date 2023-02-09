الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«مصر أكتوبر» يشيد بجهود الرئيس فى دعم المرحلة 2 من «سايلو فوودز»

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح العديد من المشروعات بالمدينة الصناعية صباح اليوم الخميس، حيث افتتح الرئيس المرحلة الثانية من مصنع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في المنوفية، خلال جولة تفقدية للعديد من المشروعات بالمدينة الصناعية.

يعتبر سايلو فودز للصناعات الغذائية والتابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، المدينة الصناعية الغذائية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط من حيث كونها الأكثر تكاملا والأفضل تجهيزا، لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة.
 

وصرح اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز”، بحضور الرئيس السيسي، أنه تم إنتاج ما يقرب من 500 مليون وجبة، التعامل مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص المصرية، أنه تم إنتاج وتوزيع 600 مليون وجبة مدرسية خلال العام 2021 و2022، بإجمالي 13.5 مليون طالب وطالبة لأبنائنا الموجودين في المدارس.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة … ومفيش مشكلة في الكلام اللي كان قبل كده … نحاول تكون عناصر التغذية مناسبة لسن الطلبة … وعاوزين نحسن مش باكو بسكوت بس".

الدكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي سايلو فودز المدينة الصناعية

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