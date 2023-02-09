الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن اليوم.. 290 مليون جنيه رأس مال عطاء ومؤتمر لسياسات الرعاية الاجتماعية

نيفين القباج
نيفين القباج

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس، عددًا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

مصر تدعم سوريا بـ20 طن مساعدات جديدة

أرسل الهلال الأحمر المصري، 20 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الهلال الأحمر العربي السوري في إطار جسر المساعدات المصرية للعائلات السورية المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب دولة سوريا، الثلاثاء الماضي، مؤكدًا عبر موقعه أن المساعدات حملتها 3 طائرات لمطار دمشق الدولي.

https://www.dostor.org/4307848

«التضامن» تنظم المؤتمر الإقليمى الأول لسياسات الرعاية الاجتماعية والأمن المجتمعى

تنظم وزارة التضامن، تحت رعاية رئيس الجمهورية، نهاية فبراير الجاري المؤتمر الإقليمي الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي"، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء الشئون الاجتماعية العرب وبمشاركة واسعة من الوزارات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجامعات والمعاهد المصرية، والمجالس المتخصصة والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المانحة، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية في المجتمع.
https://www.dostor.org/4307489

المدير التنفيذي لـ «عطاء»: 4880 مستفيدًا من الصندوق حتى ديسمبر الماضي

قالت أميرة رفاعي المدير التنفيذي لصندوق «عطاء» ببنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن نحو 10.67% من المصريين الذين تصل أعمارهم لـ5 سنوات فأكثر، لديهم إعاقات تتراوح بين الصعوبات البسيطة والمطلقة، وتتمثل أنواع هذه الإعاقات التي يدعمها الصندوق في الإعاقات الحركية والبصرية والنفسية، والتوحد والإعاقة الذهنية والسمعية ومتعددة الإعاقات وصعوبة التعلم.

https://www.dostor.org/4307484

290 مليون جنيه حجم رأس مال صندوق عطاء بهدف إتاحة ودمج ذوي الإعاقة

وقالت أميرة رفاعى، المدير التنفيذى لصندوق عطاء ببنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، إن “عطاء” أول صندوق استثماري خيرى فى مصر، ويصل رأس ماله حوالي 290 مليون جنيه، وأن 98% من حجم هذه الأموال من جهات ومؤسسات حكومية؛ حيث تم التبرع بـ180 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، و70 مليون جنيه من وزارة الأوقاف و20 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعى، ومنذ مايو الماضى بدء تدفق الأموال من الأفراد.

https://www.dostor.org/4307461

الأدوية والمستلزمات الطبية الأدوية والمستلزمات الأحمر المصري التضامن الاجتماعي الجهات الحكومية الجامعات والمعاهد الهلال الأحمر المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

الولايات المتحدة تدعم متضرري الزلزال بـ 85 مليون دولار

وزيرة التعاون الدولي: التحول الأخضر أحد أهدافنا الرئيسية التي نعمل على تحقيقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا