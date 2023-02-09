التضامن اليوم.. 290 مليون جنيه رأس مال عطاء ومؤتمر لسياسات الرعاية الاجتماعية

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس، عددًا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

مصر تدعم سوريا بـ20 طن مساعدات جديدة

أرسل الهلال الأحمر المصري، 20 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الهلال الأحمر العربي السوري في إطار جسر المساعدات المصرية للعائلات السورية المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب دولة سوريا، الثلاثاء الماضي، مؤكدًا عبر موقعه أن المساعدات حملتها 3 طائرات لمطار دمشق الدولي.

https://www.dostor.org/4307848

«التضامن» تنظم المؤتمر الإقليمى الأول لسياسات الرعاية الاجتماعية والأمن المجتمعى

تنظم وزارة التضامن، تحت رعاية رئيس الجمهورية، نهاية فبراير الجاري المؤتمر الإقليمي الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي"، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء الشئون الاجتماعية العرب وبمشاركة واسعة من الوزارات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجامعات والمعاهد المصرية، والمجالس المتخصصة والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المانحة، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية في المجتمع.

https://www.dostor.org/4307489

المدير التنفيذي لـ «عطاء»: 4880 مستفيدًا من الصندوق حتى ديسمبر الماضي

قالت أميرة رفاعي المدير التنفيذي لصندوق «عطاء» ببنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن نحو 10.67% من المصريين الذين تصل أعمارهم لـ5 سنوات فأكثر، لديهم إعاقات تتراوح بين الصعوبات البسيطة والمطلقة، وتتمثل أنواع هذه الإعاقات التي يدعمها الصندوق في الإعاقات الحركية والبصرية والنفسية، والتوحد والإعاقة الذهنية والسمعية ومتعددة الإعاقات وصعوبة التعلم.

https://www.dostor.org/4307484

290 مليون جنيه حجم رأس مال صندوق عطاء بهدف إتاحة ودمج ذوي الإعاقة

وقالت أميرة رفاعى، المدير التنفيذى لصندوق عطاء ببنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، إن “عطاء” أول صندوق استثماري خيرى فى مصر، ويصل رأس ماله حوالي 290 مليون جنيه، وأن 98% من حجم هذه الأموال من جهات ومؤسسات حكومية؛ حيث تم التبرع بـ180 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، و70 مليون جنيه من وزارة الأوقاف و20 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعى، ومنذ مايو الماضى بدء تدفق الأموال من الأفراد.

https://www.dostor.org/4307461