الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ليلة سوبر هاتريك رونالدو.. النصر يسحق الوحدة ويستعيد صدارة دورى روشن

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

سحق فريق النصر، نظيره الوحدة في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة دوري المحترفين السعودي، دوري روشن، برباعية نظيفة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النصر بهدفين دون رد.

وفرض النصر استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما كان الطرف الأقوى على المستوى الهجومي في شوط جاء مستواه متوسطًا.

وحاول لاعبو النصر تسجيل هدف مبكر وفرض سيطرتهم على مجريات اللعب، ونفس الأمر من قبل لاعبي فريق الوحدة.

وسجل كريستيانو رونالدو، الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 21 بصناعة من عبد الرحمن الغريب، الذي مرر لها الكرة داخل منطقة جزاء الوحدة على الجانب الأيسر للمنطقة، وسددها رونالدو بقدمه اليسرى على يسار حارس الوحدة.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي النصر لتسجيل الهدف الثاني، حتى انفرد كريستيانو رونالدو بحارس مرمى الوحدة بعد تمريرة من زميله سلمان النجعي، وسدد الكرة بين قدميه معلنًا عن ثاني أهداف فريقه في المباراة بالدقيقة 40.
وسدد لاعبو النصر كرتين على المرمى من أصل 5 محاولات، مقابل تسديدة واحدة من أصل 3 محاولات لفريق الوحدة.


واستحوذ النصر على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 58%، مقابل 42% لصالح فريق الوحدة.


وانقلب الاستحواذ في الشوط الثاني من المباراة لصالح فريق الوحدة، فيما واصل النصر خطورته على المرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق النصر السعودي في الدقيقة 50 بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد على وليد باخشوين.

وسدد رونالدو ركلة الجزاء على أرضية على يمين الحارس الذي ارتمى معها وحاول التصدي لها ولكن تسديدة رونالدو سكنت الشباك.


وأضاف رونالدو الهدف الرابع له ولفريقه في الدقيقة 60 من عمر المباراة بعد تمريرة وضعته في حالة انفراد بالحارس وسدد الكرة بيمناه وتصدى لها الحارس ثم ارتدت أمامه وسددها في الشباك.

واستمر الضغط من لاعبي النصر لتسجيل الهدف الخامس وزيادة النتيجة الكبيرة في المباراة.

وسدد لاعبو النصر 6 كرات على المرمى من 10 محاولات، مقابل تسديدتين من 12 محاولة لفريق الوحدة.

واستحوذ النصر على مجريات اللعب بنسبة 53%، مقابل 47% لصالح فريق الوحدة.

ورفع النصر رصيده لـ37 نقطة ليستعيد صدارة جدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الـ13.
 

النصر الوحدة دوري المحترفين السعودي كريستيانو رونالدو سوبر هاتريك رونالدو

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