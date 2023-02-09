الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير أمن معلومات: 62% زيادة سنوية فى الجرائم الإلكترونية بأمريكا

الجرائم الإلكترونية
الجرائم الإلكترونية

قال روماني رزق، خبير أمن معلوماتي، إن الجرائم التقليدية تحولت إلى جرائم ديجيتال خاصة وأنها تتميز بالسهولة عن النظام التقليدي. 

الجرائم الإلكترونية 

وأكد روماني رزق، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" مع الإعلامية إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجرائم الإلكترونية سهله للكيانات المستخدمة للأنظمة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك 62% زيادة سنوية في الجرائم الإلكترونية في أمريكا خلال العام الماضي.

السرقة الإلكترونية  

وأضاف في حديثه، أنه يجب تكثيف الوعي بالأنظمة الإلكترونية لمعرفة كيفية الحماية من الجرائم والسرقة الإلكترونية.

روماني رزق خبير أمن معلوماتي اكسترا نيوز إنجي طاهر مال وأعمال

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