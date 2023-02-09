الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تعلن زيادة مساعداتها الإنسانية في سوريا بواقع 26 مليون يورو

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت ألمانيا أنها ستزيد مساعداتها الإنسانية في سوريا بواقع 26 مليون يورو (28 مليون دولار)، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين بعد زلزال مدمر أودى بحياة أكثر من 3200 شخص في البلاد، بحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية. 

وفي بيان لها، أكدت المانيا أن الحاجة للأموال تظهر بشكل خاص في المناطق المتضررة بشمال غرب البلاد"، وهي التي تضم الكثير من المشردين السوريين بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما.

وتابع البيان يمكن لألمانيا البناء على العلاقات الوثيقة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في شمال غرب سوريا، إذ تقدم بالفعل مساعدات إنسانية واسعة النطاق هناك. 

 

تركيا وسوريا 

وفي السياق نفسه، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين عقب الزلزال المدمر الأخير.

وقال جوتيريش إنه لا يجب أن تمنع العقوبات تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين بعد الزلزال، حيث تحول العقوبات الغربية دون إرسال المساعدات إلى دمشق.

وتابع جوتيريش: "هذه لحظة يجب على الجميع فيها أن يكون واضحا تماما في أنه لا يجب أن تمنع أي عقوبات مساعدة الشعب السوري في هذه اللحظة"، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

واستدرك جوتيريش تصريحاته قائلا "فعلنا ما بوسعنا للاستجابة للزلزال في سوريا وتركيا”، مشيرا إلى أن قافلة المساعدات الأممية مكونة من 6 شاحنات وتحوي الخيام مواد الإغاثة.  

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن أول قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة دخلت إلى الشمال السوري قبل ساعات، لافتا إلى أن أعداد الضحايا جراء الزلزال في سوريا وتركيا تزداد بشكل كبير.

ووصلت اليوم الخميس، دفعة مساعدات إغاثية روسية لمتضرري الزلزال في اللاذقية السورية.

جاءت المساعدات الروسية من قبل مركز تجميع القوات الروسية العاملة في سوريا بقاعدة حميميم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا.

المانيا الاحتياجات المتزايدة تركيا سوريا

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