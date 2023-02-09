الرئيس التونسي يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري، لافتا إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في دمشق، وفق قناة العربية الإخبارية.

وساهمت تونس في تقديم مساعدات الى الجانب السوري والتركي جراء الزلزال المدمر، بحسب شبكة إذاعة شمس إف إم.

طائرات عسكرية

وأكدت أن تونس أرسلت، أمس، طائرات عسكرية محملة بمساعدات وطواقم طبية وأيضًا فرق إنقاذ لسوريا وتركيا، حيث أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة إرسال المساعدات العاجلة إلى سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق هناك وأحدث خسائر بشرية ومادية هائلة.

وتابعت أن بدعوة من الرئيس التونسي أعلنت تونس عن فتح حساب بنكي لتلقي المساعدات المالية من التونسيين، بالإضافة لاستقبال المساعدات العينية من أغطية ومواد غذائية وما إلى ذلك لنقلها إلى تركيا وسوريا.

وانطلقت من تونس 3 طائرات عسكرية باتجاه مطار حلب بسوريا ومطار أدانا في تركيا حاملة مساعدات إنسانية عاجلة وفرق نجدة وإنقاذ وفرقًا طبية مختصة.

وبدأ الهلال الأحمر التونسي جمع المساعدات من أجل إرسالها للمتضرّرين من الزلزال، كما أطلق نداءات للأطباء والممرضين الراغبين في التطوّع في جهود إسعاف المصابين داخل المناطق المنكوبة جراء الكارثة.

أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الأربعاء، بعودة إذاعة شمس إف إم إلى العمل مرة أخرى وذلك بأمر من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وصرح مصدر بالرئاسة التونسية مساء اليوم، بأن عودة بث إذاعة "شمس إف إم" بصورة عادية تم بإذن من الرئيس سعيد، للمصالح المعنية بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

وأشار المصدر إلى أن قرار قطع الإرسال الذي تم اتخاذه من قبل الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لا علاقة له بحرية التعبير إطلاقًا، بل إنه يتعلق بالمتخلدات المالية لهذه الإذاعة ولعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى بعد أن تم إمهالها لتسوية وضعياتها المالية إلى يناير 2023.