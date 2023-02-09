رسميًا.. تأجيل الدورى التركى حتى 3 مارس و«هاتاى سبور» يطلب الانسحاب

أعلن محمد بيوك إكشي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، عن تأجيل منافسات الدوري حتى 3 مارس المقبل.

وجاء القرار بسبب الزلزال الذي ضرب أنحاء متفرقة من تركيا وسوريا وأودى بحياة الآلاف ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية حتى الآن.

وفي ذات السياق تقدم نادي هاتاي سبور بطلب الانسحاب من منافسات الدوري التركي بسبب الزلزال الذي أصاب المدينة.

وتعرض كريستيان أتسو نجم الفريق لإصابات كادت تودي بحياته، بعد أن بقي لساعات طويلة تحت الأنقاض بعد تحطم المبنى الذي كان متواجدا خلاله، كما تعرض المدير الرياضي للفريق للأمر عينه.