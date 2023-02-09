الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رونالدو يقود هجوم النصر ضد الوحدة بالدورى السعودى

رونالدو
رونالدو

أعلن رودي جارسيا، المدير الفني لفريق النصر، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه الوحدة، ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، دوري روشن.

ويقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل النصر على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، عبدالله مادو، جيسلان كونان.

وسط الملعب: لويس جوستافو، عبدالله الخيبري، ماشاريبوف، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

فيما جاءت دكة بدلاء النصر على النحو الآتي: "أجوستين روسي، محمد فتيل، عبدالمجيد الصليهم، نواف بوشل، محمد مران، علي الحسن، ماجد قشيش، مشاري النمر، علي لاجامي".

 

أول أهداف رونالدو بقميص النصر السعودي

 وسجل رونالدو أول أهدافه بقميص النصر، وهو أول أهدافه في مشاركته الرسمية الثالثة مع النادي السعودي، في مباراة الفتح بالجولة الخامسة عشر للدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
 وخلال مشاركته ضد الفتح، لعب رونالدو المباراة بأكملها حيث سجل هدفًا واحدًا وسدد على المرمى 4 تسديدات وخلق فرصتين على المرمى.

وبلغت دقة تمريراته 72%، وعدد التمريرات الصحيحة 18 من أصل 25 تمريرة.

ولمس رونالدو الكرة 47 مباراة.

ونشر رونالدو على حسابه عبر فيسبوك: "سعيد بإحراز هدفي الأول مع النصر في الدوري السعودي، الفريق بالكامل بذل الكثير من الجهد لتحقيق تعادل هام في مباراة صعبة للغاية".

وكان رونالدو قد انضم إلى صفوف النصر في يناير 2023 بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم ليرتدي القميص رقم 7 وشارة القيادة مع الفريق المُلقب بـ"العالمي".

ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، دوري روشن، برصيد 34 نقطة خلف فريق الشباب المتصدر بـ37 نقطة، فيما يأتي الوحدة بالمركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

رودي جارسيا النصر الوحدة الدوري السعودي للمحترفين كريستيانو رونالدو

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة 10-2-2023

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

انطلاق قافلة عراقية جديدة محملة بالمساعدات الإغاثية للشعب السورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا