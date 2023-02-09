رونالدو يقود هجوم النصر ضد الوحدة بالدورى السعودى

أعلن رودي جارسيا، المدير الفني لفريق النصر، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه الوحدة، ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، دوري روشن.

ويقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل النصر على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، عبدالله مادو، جيسلان كونان.

وسط الملعب: لويس جوستافو، عبدالله الخيبري، ماشاريبوف، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

فيما جاءت دكة بدلاء النصر على النحو الآتي: "أجوستين روسي، محمد فتيل، عبدالمجيد الصليهم، نواف بوشل، محمد مران، علي الحسن، ماجد قشيش، مشاري النمر، علي لاجامي".

أول أهداف رونالدو بقميص النصر السعودي

وسجل رونالدو أول أهدافه بقميص النصر، وهو أول أهدافه في مشاركته الرسمية الثالثة مع النادي السعودي، في مباراة الفتح بالجولة الخامسة عشر للدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وخلال مشاركته ضد الفتح، لعب رونالدو المباراة بأكملها حيث سجل هدفًا واحدًا وسدد على المرمى 4 تسديدات وخلق فرصتين على المرمى.

وبلغت دقة تمريراته 72%، وعدد التمريرات الصحيحة 18 من أصل 25 تمريرة.

ولمس رونالدو الكرة 47 مباراة.

ونشر رونالدو على حسابه عبر فيسبوك: "سعيد بإحراز هدفي الأول مع النصر في الدوري السعودي، الفريق بالكامل بذل الكثير من الجهد لتحقيق تعادل هام في مباراة صعبة للغاية".

وكان رونالدو قد انضم إلى صفوف النصر في يناير 2023 بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم ليرتدي القميص رقم 7 وشارة القيادة مع الفريق المُلقب بـ"العالمي".

ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، دوري روشن، برصيد 34 نقطة خلف فريق الشباب المتصدر بـ37 نقطة، فيما يأتي الوحدة بالمركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.