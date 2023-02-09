«الشباب ومواجهة التحديات».. ندوة لإعلام طنطا بمركز شباب قطور

نظم مركز إعلام طنطا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، ندوة بعنوان “الشباب ودوره في مواجهة التحديات”، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية، تحت قيادة وإشراف المستشار عمرو محسوب النبي، وكيل أول وزارة الإعلام ورئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات.

وشارك في فعاليات الندوة حسن الشركسي مدير إدارة الشباب والرياضة بقطور، والدكتور بركات السيد مدير مركز الشباب والرياضة بقطور، وحاضر فيها يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

ودارت الندوة حول نقاط عدة من أهمها التحديات والإنجازات، وتحدث الديب عن أهمية إعادة بناء القيم الاجتماعية وترسيخ مبدأ احترام وقبول الآخر وزرع العادات السليمة والهوية المصريه والعربية بصفة خاصة والتركيز الخاص أيضا على بناء الإنسان كأحد التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن مشيرا إلى مؤتمر المناخ وإطلالة عالمية على أرض مصر.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على دور الشباب في بناء مستقبل مشرق فى الجمهورية الجديدة، واستعرض دور الشباب في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والدولية، وتابع متحدثًا عن حروب الجيل الرابع والخامس وغياب الرقابة والتوعية الأسرية.

وأكد على ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء للوطن لدي الأبناء.

وأعد اللقاء فريق العمل الإعلامى عبدالحميد خضر وشيماء مزروع وحسناء الكتامى بمركز أعلام طنطا والندوة تحت إشراف الأستاذ ضاحى هجرس مدير المجمع الإعلامى بطنطا.