الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: لا يجب أن تمنع العقوبات تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين عقب الزلزال المدمر الأخير.

وقال جوتيريش إنه لا يجب أن تمنع العقوبات تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين بعد الزلزال، حيث تحول العقوبات الغربية دون إرسال المساعدات إلى دمشق.

وتابع جوتيريش "هذه لحظة يجب على الجميع فيها أن يكون واضحا تماما في أنه لا يجب أن تمنع أي عقوبات مساعدة الشعب السوري في هذه اللحظة"، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

واستدرك جوتيريش تصريحاته قائلا "فعلنا ما بوسعنا للاستجابة للزلزال في سوريا وتركيا”، مشيرا إلى أن قافلة المساعدات الأممية مكونة من 6 شاحنات وتحوي الخيام مواد الإغاثة.  

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن أول قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة دخلت إلى الشمال السوري قبل ساعات، لافتا إلى أن أعداد الضحايا جراء الزلزال في سوريا وتركيا تزداد بشكل كبير.

 

ـ وصول دفعة مساعدات إغاثية روسية لمتضرري الزلزال في اللاذقية بسوريا

ووصلت اليوم الخميس، دفعة مساعدات إغاثية روسية لمتضرري الزلزال في اللاذقية السورية.

جاءت المساعدات الروسية من قبل مركز تجميع القوات الروسية العاملة في سوريا بقاعدة حميميم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا.

وشملت المساعدات مواد غذائية من المقرر توزيعها على العائلات المتضررة في مراكز الإيواء بجامعي الروضة وحورية في مدينة اللاذقية.

من جانبه، صرح المقدم ألكسندر فاسيلي مسؤول المساعدات في مركز المصالحة الروسي بقاعدة حميميم، بأن المساعدات تم تأمينها من المستودعات الموجودة في القاعدة لحين وصول الطائرات الروسية، التي تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين في اللاذقية وحلب وإدلب.

فيما قام فريق طبي روسي بمعاينة عدد من المواطنين في النقطة الطبية التي تم تخصيصها في أحد أركان جامع الروضة، لتقديم الخدمات الصحية للعائلات المتواجدة هناك.

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