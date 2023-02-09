أبو هميلة: تصريحات الرئيس قطعت الطريق أمام مروجي الفتن بين مصر والأشقاء العرب

ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أمين عام الحزب، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم والتي أكد فيها قوة ومتانة وعمق العلاقات بين مصر والأشقاء بدول الخليج والدول العربية عامة والمملكة العربية السعودية خاصة، موضحا أن تصريحات الرئيس جاءت في توقيت مناسب لقطع الطريق أمام مروجي الفتن ومستخدمي منصات ومواقع التواصل لبث الفتنة والوقيعة بيننا لضرب الوحدة العربية.



أوضح أبو هميلة، أن تصريحات الرئيس اليوم عكست مدى العلاقة القوية بين مصر والأشقاء العرب، وأننا لا نقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن ومروجيها، نظرا لعمق وقوة العلاقات الرشيدة والمتزنة بين مصر والجميع خاصة الأشقاء العرب، موضحا أن العلاقات المصرية السعودية قوية وعميقة عبر التاريخ وليست وليدة اليوم ولن تتأثر بالوقيعة والفتنة التي يبثها أشخاص مغرضين على مواقع التواصل والمنصات المختلفة .



وأشار أبو هميلة، أنه لا يمكن أن ننسى موقف السعودية مع مصر في عهد الملك فيصل واستخدام سلاح البترول لمد مصر بالبترول أثناء حرب أكتوبر المجيدة التي خاضتها مصر ضد الكيان الصهيوني، مؤكدا أن وقوف السعودية بجانب مصر كان أحد عوامل انتصار مصر في هذه الحرب، مشيرا إلى أنه في العصر الحديث وقفت السعودية بجانب مصر بعد ثورة الـ 30 يونيو ودائما ما يشيد فخامة الرئيس السيسي بدور السعودية ودول الخليج والعلاقة القوية بيننا وبينهم والتي لن تتأثر بأي فتنة أو وقيعة من المغرضين.



تابع أبو هميلة، أن الرئيس السيسي دائما ما ينادي بأن أمن الخليج من أمن مصر وأن أي مؤامرات تحاك ضد دول الخليج أو أي اعتداءات ضدهم فإن الجيش المصري جاهز للرد الفوري مسافة السكة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السعودية أكبر من أي صغائر يبثها مروجي الفتن ولن تتأثر بآرائهم الهدامة، موضحا أننا نكن لدول الخليج كل التقدير والاحترام لوقوفها بجانب مصر في أحلك الفترات في العصر الحديث، ونحن نعتبر السعودية بلدنا الثاني وهي من البلاد التي يشتاق المصريين لزيارتها وزيارة البيت الحرام والمسجد النبوي، ولا نريد أن يتواجد شوائب بين مصر والسعودية بمثل هذه الصغائر.