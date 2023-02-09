بطلقة في الرأس.. القبض على «النون» بتهمة قتل طفل انتقامًا من والدته بالإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث مركز أبوصوير، برئاسة المقدم سيد عبدالعال، اليوم الخميس، في ضبط قاتل طفل في الإسماعيلية، بطلق ناري والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

ورصدت المباحث الجنائية في الإسماعيلية تحركات المتهم بقتل الطفل ويدعى «فارس.أ» 15 سنة، وهروبه إلي مدينة العين السخنة في السويس بعد ارتكابه للواقعة بمدينة المستقبل، بسبب خلاف مع والدة المجني عليه.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء أحمد رضا وأحمد الدسوقي وحسام عماد معاونو مباحث أبوصوير في القبض على المتهم بعد 24 ساعة من الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة وجود خلافات بين المتهم «أحمد.م» وشهرته «النون» ووالدة المجني عليه، وعلى أثرها هددها بقتل نجلها.

وقال شهود عيان إن المتهم أطلق عيارًا ناريًا «خرطوش» على المجني له أصابه في الرأس، ما تسبب له في إصابة بالغة توفى فيها في الحال.