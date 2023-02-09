الزمالك يتراجع.. ترتيب جدول الدورى المصري 2023
تراجع الزمالك فى جدول ترتيب الدورى المصرى، بعد فوز الاتحاد السكندرى على حساب أسوان فى افتتاح مباريات الأسبوع الثامن عشر بالدورى المصرى الممتاز، بهدفين مقابل هدف.
وتراجع الزمالك مركزًا واحدًا ليستقر فى المركز الخامس تاركًا المركز الرابع لفريق الاتحاد السكندرى، فيما لايزال الاهلى متربعًا على قمة جدول الدورى رغم غيابه تأجيل مباراتين له فى الجولتين السادسة عشر والسابعة عشر بالمسابقة.
وعاد الاتحاد السكندرى لدائرة الانتصارات بعد توقفها فى الجولتين الماضيتين حيث تعادل أمام والاسماعيلى المقاولون العرب.
وحقق الاتحاد السكندرى الفوز على أسوان بهدفين نظيفين احرزهما إبراهيم حسن والانجولى مابولولو.
ترتيب جدول الدورى المصرى 2023
- الاهلى برصيد 37 نقطة
- بيراميدز برصيد 34 نقطة
- فيوتر يرصيد 34 نقطة
- الاتحاد السكندرى برصيد 30 نقطة
- الزمالك برصيد 29 نقطة
- المقاولون العرب 28 نقطة
- عزل المحلة برصيد 26 نقطة
- أسوان برصيد 22 نقطة
- المصرى برصيد 21 نقطة
- سموحة برصيد 20 نقطة
- فاركو برصيد 19 نقطة
- سيراميكا كليوباترا برصيد 18 نقطة
- طلائع الجيش برصيد 16 نقطة
- انبى برصيد 16 نقطة
- حرس الحدود برصيد 14 نقطة
- البنك الاهلى برصيد 13 نقطة
- الاسماعيلى برصيد 13 نقطة
- الداخلية برصيد 13 نقطة
مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر بالدورى المصرى
ويغيب الأهلى عن مباريات الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدورى الممتاز بعد تأجيل مباراته مع الاسماعيلى لضيق الوقت بينها وبين مباراة الاهلى مع فلامنجو البرازيلى فى مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الاندية التى تحتضنه المغرب حتى الحادى عشر من فبراير الجارى.
ويلتقى الأهلى مع فلامنجو البرازيلى فى الخامسة والنصف مساء السبت القادن على ستاد ابن بطوطه بمدينة طنجة.
وبدأت مباريات الجولة الثامنة عشر بالدورى المصرى اليوم بمواجهة الاتحاد السكندرى وأسوان، فيما تقام باقى المباريات على مدار ستة أيام.
مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر بالدورى
الجمعة 10 فراير
- غزل المحلة والمقاولون العرب فى السادسة مساءًا
السبت 11 فبراير
- فاركو والبنك الاهلى فى الخامسة مساءًا
- طلائع الجيش والداخلية فى السابعة مساءًا
الأحد 12 فبراير
- سيراميكا كليوباترا والمصرى البورسعيدى غى السادسة مساءًا
الاثنين 13 فبراير
- الزمالك وسموحة فى السابعة مساءًا
الثلاثاء 14 فبراير
- الاهلى والاسماعيلى وتم تاجيلها لوقت لاحق
الاربعاء 15 فبراير
- فيوتسر وحرس الحدود فى الخامسة مساءًا
- بيراميدز وانبى فى السابعة مساءًا