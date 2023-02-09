الزمالك يتراجع.. ترتيب جدول الدورى المصري 2023

تراجع الزمالك فى جدول ترتيب الدورى المصرى، بعد فوز الاتحاد السكندرى على حساب أسوان فى افتتاح مباريات الأسبوع الثامن عشر بالدورى المصرى الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

وتراجع الزمالك مركزًا واحدًا ليستقر فى المركز الخامس تاركًا المركز الرابع لفريق الاتحاد السكندرى، فيما لايزال الاهلى متربعًا على قمة جدول الدورى رغم غيابه تأجيل مباراتين له فى الجولتين السادسة عشر والسابعة عشر بالمسابقة.

وعاد الاتحاد السكندرى لدائرة الانتصارات بعد توقفها فى الجولتين الماضيتين حيث تعادل أمام والاسماعيلى المقاولون العرب.

وحقق الاتحاد السكندرى الفوز على أسوان بهدفين نظيفين احرزهما إبراهيم حسن والانجولى مابولولو.

ترتيب جدول الدورى المصرى 2023

الاهلى برصيد 37 نقطة بيراميدز برصيد 34 نقطة فيوتر يرصيد 34 نقطة الاتحاد السكندرى برصيد 30 نقطة الزمالك برصيد 29 نقطة المقاولون العرب 28 نقطة عزل المحلة برصيد 26 نقطة أسوان برصيد 22 نقطة المصرى برصيد 21 نقطة سموحة برصيد 20 نقطة فاركو برصيد 19 نقطة سيراميكا كليوباترا برصيد 18 نقطة طلائع الجيش برصيد 16 نقطة انبى برصيد 16 نقطة حرس الحدود برصيد 14 نقطة البنك الاهلى برصيد 13 نقطة الاسماعيلى برصيد 13 نقطة الداخلية برصيد 13 نقطة

مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر بالدورى المصرى

ويغيب الأهلى عن مباريات الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدورى الممتاز بعد تأجيل مباراته مع الاسماعيلى لضيق الوقت بينها وبين مباراة الاهلى مع فلامنجو البرازيلى فى مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الاندية التى تحتضنه المغرب حتى الحادى عشر من فبراير الجارى.

ويلتقى الأهلى مع فلامنجو البرازيلى فى الخامسة والنصف مساء السبت القادن على ستاد ابن بطوطه بمدينة طنجة.

وبدأت مباريات الجولة الثامنة عشر بالدورى المصرى اليوم بمواجهة الاتحاد السكندرى وأسوان، فيما تقام باقى المباريات على مدار ستة أيام.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر بالدورى

الجمعة 10 فراير

غزل المحلة والمقاولون العرب فى السادسة مساءًا

السبت 11 فبراير

فاركو والبنك الاهلى فى الخامسة مساءًا

طلائع الجيش والداخلية فى السابعة مساءًا

الأحد 12 فبراير

سيراميكا كليوباترا والمصرى البورسعيدى غى السادسة مساءًا

الاثنين 13 فبراير

الزمالك وسموحة فى السابعة مساءًا

الثلاثاء 14 فبراير

الاهلى والاسماعيلى وتم تاجيلها لوقت لاحق

الاربعاء 15 فبراير