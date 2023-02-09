تفاصيل الجدول الأسبوعي لقوافل «حياة كريمة» المجانية في 5 محافظات

أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عن تنظيم عدد من القوافل الطبية والندوات التوعوية المجانية في محافظات، الجيزة والغربية والمنوفية والبحيرة والدقهلية، خلال الفترة ما بين 9 إلى 16 فبراير 2023.

وتقرر مواعيد القوافل الطبية كالتالي، في محافظة الجيزة، والتي تبدأ في شمال العياط، بفكر الرفاعي، والتي تسمر من 10 لـ 11 فبراير، وفي منطقة هرم سيتي، التابعة لحي 6 أكتوبر، يومي 14 و15 فبراير، على أن تكون القوافل طبية فقط.

- موعد القوافل الطبية والبيطرية في الغربية والبحيرة

كما حرصت مبادرة الرئاسية حياة كريمة، على توجيه قوافل بيطرية وطبية في محافظة الغربية، على أن تبدأ في قرية سجين الكوم، التابعة لمنطقة قطور، وفي مدينة بسيون، التابعة لحي بسيون يوم 13 فبراير، على أن تكون القوافل بيطرية وطبية في آن واحد.

و أعلنت إطلاق القوافل الطبية في محافظة البحيرة، في قرية بيصار، التابعة لحي غرب النوبارية، يومي 13 و14 فبراير الجاري، وفي منطقة أبيس 5، التابعة لمركز كفر الدوار، يومي 15 و16 فبراير، على أن تكون القوافل طبية فقط.

- موعد القوافل الطبية في المنوفية والدقهلية

وأعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن إطلاق 3 قوافل طبية في محافظة المنوفية، تبدأ من قرية بهواش، التابعة لمركز منوف، يوم 9 فبراير، وقرية القلشي، التابعة لمركز تلا، يوم 12 فبراير، وقرية ميت فارس، التابعة لمركز بركة السبع، يوم 16 فبراير على أن تكون القوافل طبية فقط.



كما تنظم المؤسسة قافلة تنموية شامل، ضمن المشروع التنموي الذي تنظمه مع التحالف الوطني للعمل الأهلي في قرية وقرية بمم التابعة لمركز تلا، يوم 14 فبراير.

وفي محافظة الدقهلية أطلقت المبادرة الرئاسية قافلتين بيطريتين خلال الأسبوع الجاري، تبدأ في كفر الشيخ هلال، التابع لحي ميت غمر، يومي 9 و10 فبراير، وفي قرية الدرافيل 49، التابعة لمركز بلقاس، يومي 12 و13 فبراير الجاري.