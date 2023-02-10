الجمعة 10 فبراير 2023
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تحقيقات ومتابعات

أول أيام رمضان 2023 فى مصر فلكيا

شهر رمضان
شهر رمضان

أول أيام رمضان 2023.. يتساءل الجميع عن موعد شهر رمضان الكريم، حيث تفصلنا أيام قليلة، عن حلول شهر رمضان المعظم، والذي ينتظره المسلمون عمومًا، وكل المصريين خاصة، لما له من أجر كبير وفرحة مبهجة في النفوس.

وتستعرض «الدستور»، خلال التقرير التالي، التفاصيل المتعلقة بموعد أول أيام رمضان 2023 في مصر والوطن العربي.

موعد أول أيام رمضان 2023

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 1444 هجريًا، 2023 ميلاديًا، سيكون أول أيامه يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران، يوم الثلاثاء 29 من شعبان، في تمام الساعة 7:24 مساء بتوقيت القاهرة المحلي، الموافق 21 مارس، ويطلق علي هذا اليوم «رؤية هلال رمضان».

ووفقًا للحسابات الفلكية، تبلغ عدد ساعات الصيام لأول أيام شهر رمضان، بتوقيت القاهرة المحلي، 15 ساعة و 25 دقيقة.

إجازات رسمية في شهر رمضان 2023

ويأتي موعد شم النسيم 2023، في رمضان للعام الثالث علي التوالي، يوم 17 إبريل، الموافق 26 رمضان.

وأما عن أيام الإجازات الرسمية في الشهر الكريم لعام 2023، الآتي:

  • يوم الجمعة 24 مارس، الموافق 2 رمضان.
  • يوم السبت 25 مارس، الموافق 3 رمضان
  • يوم الجمعة 31 مارس، الموافق 9 رمضان.
  • يوم السبت 1 إبريل، الموافق 10 رمضان.
  • يوم الجمعة 7 إبريل، الموافق 16 رمضان.
  • يوم السبت 8 إبريل، الموافق 17 رمضان.
  • يوم الجمعة 14 إبريل، الموافق 23 رمضان.
  • يوم السبت 15 إبريل، الموافق 24 رمضان.
  • يوم 17 إبريل، إجازة بمناسبة شم النسيم، الموافق 26 رمضان.

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دعاء النبي صل الله عليه وسلم في شهر رمضان الكريم 

وورد عن دار الإفتاء المصرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يردد الدعاء التالي، قبل حلول شهر الصيام: «اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا توبة ترُضيك عنا، واجعل لنا نصّيبا من رحمتك، واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون».

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