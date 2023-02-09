محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير سيراليون تعزيز التعاون المشترك

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، السفير صادق سيلا، سفير سيراليون بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

في البداية، رحب المحافظ، بالسفير على أرض الإسكندرية، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون بين الجانبين على كل الأصعدة، خاصة التعاون التجاري والاقتصادي، مُرحبا بأي شراكة مستقبلية وجلب مزيد من الاستثمارات والتبادل التجاري.

وأشار "الشريف" إلى أن المحافظة على أتم استعداد لتقديم كامل الدعم و تذليل كل التحديات التي تواجه هذا التعاون.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية تضم العديد من المقومات التي تميزها عن غيرها، فهي العاصمة الثانية والاقتصادية، حيث تضم ثلاثة موانئ تمثل 65% من واردات وصادرات مصر، كما تضم الكثير من المعالم السياحية والأثرية والثقافية.

من جانبه، توجه السفير صادق سيلا، بالشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرصه ودعمه الكامل لزيادة التعاون المثمر وتبادل الخبرات بين الجانبين في جميع المجالات.

محافظ الإسكندرية يلتقي سفير سيراليون لدى القاهرة

محافظ الإسكندرية يلتقي سفير سيراليون لدى القاهرة