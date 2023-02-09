الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا تدين الهجوم الأمريكي على المنطاد الصيني

المنطاد الصيني
المنطاد الصيني

أدانت سوريا الهجوم الأمريكي على المنطاد الصيني، وأكدت دعمها للموقف الصيني.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: تدين سوريا الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على المنطاد الصيني المخصص للأبحاث المدنية، والذي دخل أجواء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قوة قاهرة، ولم يمثل تهديداً عسكرياً أو مدنياً.

وتابع البيان: تؤكد سوريا دعمها للموقف الصيني والتزامها بقيم ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وتمسكها بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لإيجاد حل سلمي للنزاعات بين الدول.

وأضاف البيان: كعادتها تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام العنف بدلاً من التعامل مع حالات كهذه بجدية ومسؤولية، وفق قواعد القانون الدولي.

وفي وقت سابق, نفت الصين استخدام المنطاد لأهداف التجسس، وقالت إنه جهاز لرصد الطقس انحرف عن مساره.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لم تكن “الهدف الوحيد ضمن البرنامج الواسع”.

وأضاف أن واشنطن شاركت المعلومات التي جمعتها من حطام المنطاد مع عشرات الدول الأخرى.

وأبلغت واشنطن 40 دولة حليفة في بداية الأسبوع، عن عملية التجسس المزعومة، وفق ما أكده مسؤول في الإدارة الأمريكية لمحطة سي بي إس نيوز.

ولا تزال السفن التابعة للبحرية وخفر السواحل تبحث برفقة الغواصين عن حطام المنطاد.

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال بات رايدر، أن الولايات المتحدة تعتقد أن مناطيد كهذه استخدمت فوق أمريكا الشمالية والجنوبية، وفي سماء جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوروبا.

وأشار إلى أنه رغم استخدام جميع هذه الأجسام لأغراض التجسس، هناك "اختلافات" بالنسبة لأحجامها وقدراتها.

وقال رايدر: "علمنا الكثير عن هذه المناطيد وكيفية تعقبها". وأضاف أن الولايات المتحدة على ثقة الآن بأن لديها القدرة على" البحث عن مثل هذه الأنواع من القدرات.

سوريا المنطاد الصيني لولايات المتحدة الامريكية القانون الدولي وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن

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