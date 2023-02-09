الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الصحة العالمية» تكشف لـ«القاهرة الإخبارية» تداعيات الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن زلزال تركيا وسوريا، كان مدمرًا في كلا الدولتين، ولكن تركيا لم تكن قادرة على التعامل مع تداعيات الزلزال رغم وجود مجموعات من فرق الطوارئ والإنقاذ المدربة جيدا.

وأكد  ليندماير، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على قناة القاهرة الإخبارية، "أن تركيا وأكثر من 1000 شخص من المنظمة يقدمون المساعدة في الأراضي التركية، ولكن هذا ليس كافيا ومطلوب عدد من المعدات الثقيلة للتعامل مع البنية التحتية المدمرة، وكذلك انقطاع وتدمير خطوط الهاتف والوقود والمياه المتضررة، والمساعدة مطلوبة خلال الـ72 ساعة الأخيرة، لأننا ما زلنا نبحث عن الناجين تحت الأنقاض، ونبذل الكثير من الجهود، كما أن نسب الوصول للناجين تقل مع الوقت.

وأشار ليندماير إلى أن سوريا لديها دمار كبير، لكن ليس لدينا نظام ثابت نعمل من خلاله وهناك في بلد تحت الحرب الكثير من الأشخاص الذين يعانون من آثار الحرب لذلك فتقديم المساعدة صعب، منوها أن الوصول إلى الأراضي المتضررة أمر صعب للغاية ويحد مشكلة وتحدي كبير بالنسبة للفرق التابعة لمنظمة الصحة.

الصحة العالمية تركيا سوريا تركيا وسوريا الزلزال فرق الطوارئ منظمة الصحة العالمية

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